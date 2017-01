In de tweede amateurklasse A moest SK Halle vanmiddag genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Bornem.

SK Halle heeft punten nodig om een desastreuse heenronde goed te maken. Met een 7 op 9 in de terugronde putte Halle moed voor de match tegen Bornem.

In de eerste helft bleven de netten langs beide zijden leeg, maar na de rust opende Bornem de score. In de slotfase kon de thuisploeg nog verdiend de gelijkmaker maken, maar echt gelukkig waren ze niet in Halle.