SK Pepingen-Halle mikt hoger dan enkel het behoud

Nu zondag is een belangrijke dag voor voetbalclub SK Pepingen Halle. De gloednieuwe fusieclub speelt in de tweede amateurklasse A zijn eerste thuismatch in het Lamme Guiche stadion in Halle. Pepingen-Halle startte de competitie vorig weekend met een 0-0 gelijkspel op het veld van Olsa Brakel. Zondag ontvangt het Rupel Boom dat vorige week won van Gent.

De wittebroodsweken tussen Halle en Pepingen zijn vrij rustig verlopen. “Dat is een verhaal met ups en downs. Ik denk dat we al bij al een goede start genomen hebben met een goeie stage. De voorbereidingswedstrijden verliepen dan weer minder goed. Het opbouwen van deze groep vraagt dus wel wat tijd maar dat hadden we ingecalculeerd”, zegt trainer Geert Criquielion. De halve stunt op subtopper Olsa Brakel maakte wel duidelijk dat het defensieve blok er staat, maar aanvallend is er nog werk aan de winkel.

Met Rupel Boom komt zondag één van de titelfavorieten. De eerste thuismatch van Pepingen-Halle is dus meteen een serieuze test. “We gaan die vol in de ogen kijken en we gaan er vol voor gaan. We hebben niets te verliezen”, aldus Criquielion. Het positivisme overheerst duidelijk in de groep. Pepingen-Halle mikt ook hoger dan enkel 'het behoud verzekeren'. Een vooruitblik straks in het nieuws op RINGtv.