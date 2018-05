Solo duizend kilometer fietsen voor Kom op tegen Kanker: Ben uit Eppegem weet waarom

Ben Alexandre uit Eppegem is 61, rijdt graag met de koersfiets en nam de afgelopen dagen deel aan de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Ben deed niet wat zovelen doen: in groep deelnemen aan de fietstocht en de 1000 kilometer verdelen onder verschillende mensen. Nee, Ben reed helemaal alleen de volledige 1000 km. Wij volgden hem gisteren tijdens zijn doortocht in het Pajottenland, wat volgens Ben het zwaarste stuk van het parcours is.

Een peleton in de Kom op Tegen Kanker-tocht houdt een gemiddelde snelheid van 27 kilometer per uur. Elke dag vertrekken de deelnemers in Mechelen en fietsen ze 125 kilometer naar een zogenoemde ‘middagstad’. Daar eten ze een middagmaal om vervolgens terug te keren naar Mechelen. Vier dagen lang fietsen ze op die manier zo’n 250 kilometer per dag.

Ben Alexandre zag in zijn dichte omgeving wat kanker kan aanrichten. Hij verloor zijn moeder en zijn zus toen ze vijftig jaar waren. “Toen ik dik tien jaar geleden zelf vijftig jaar werd, was dat een moeilijke periode,” vertelt hij. “Toen pas besefte ik hoe jong die mensen waren. Pijnlijk.”

Startgeld

Ben wil dus geld inzamelen voor Kom op Tegen Kanker. Om te mogen deelnemen aan de 1.000 kilometer, moest hij 5.000 euro startgeld neertellen. Daarvoor organiseerde hij een spaghettifestijn in thuishaven Eppegem. “Omdat Eppegem een warme, kleine gemeente is met veel mensen die ons steunen, lukte het om dat bedrag bijeen te krijgen.” Zo kreeg hij ook geld van KFC Eppegem, waar Ben jarenlang zelf voetbaltrainer was.

Bens deelname aan de 1.000 kilometer van Kom op Tegen Kanker is dit jaar trouwens een eerbetoon aan de plots overleden voorzitter van KFC Eppegem, Jan Van Asbroeck. Hij overleed plots in december op 58-jarige leeftijd. “Dit moeten we blijven doen,” zegt Ben. “een man met veel verdienste voor de club en de gemeente moeten we ons blijven herinneren.”