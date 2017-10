Spinning marathon in de Hernekouter ten voordele van Kom op Tegen Kanker

In Herne organiseert de vriendengroep de Rol-Mopsen dit weekend voor de tweede keer een spinning marathon. In de Hernekouter wordt vrijdag en zaterdag gefietst ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Zowel individuen als lokale verenigingen nemen deel.

Spinning staat voor indoor fietsen en is een sport die geschikt is voor elke leeftijd. Tijdens de lifestylebeurs 50+ die dit weekend in de Hernekouter plaats vindt, zullen vijftien fietsen opgesteld staan. Die worden op vrijdag van 13 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur de hele tijd bemand. Wie zich inschreef, doneerde al 10 euro aan het goeie doel, maar werkt zich dit weekend dus ook nog eens in het zweet.

Vriendengroep De Rol-Mopsen leidt de marathon in goeie banen en kon ook heel wat lokale BV’s strikken. Zo is er een cultureel spinningmoment op vrijdag van 18 tot 19 uur, want dan geven Tania Stadsbader, Eddy Peremans, Kris Baert en Maurits van Liedekerke het beste van zichzelf.

Zo goed als alle fietsplaatsen zijn al ingenomen, maar wie dat wil kan de kas ten voordele van Kom op Tegen Kanker nog altijd helpen spijzen. Tijdens de spinning marathon in de Hernekouter kan je een vrije bijdrage leveren. Ook kan je een cent doneren op het rekeningnummer van De Rol-Mopsen: BE 89 0910 0015 1185 met vermelding KOTK De Rol-Mopsen. De vriendengroep hoopt alvast op een opbrengst van 1.800 euro.

Meer informatie krijg je bij derol-mopsen@outlook.be.