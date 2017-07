Springt transfer Thomas Foket af door hartprobleem?

De medische controle vond vorige week plaats. Wat het probleem precies is, is nog onduidelijk. Het zou om hartritmestoornissen gaan. Zowel Bergamo als Gent trekken naar specialisten om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Foket kon een contract vier jaar ondertekenen in Italië. De volgende dagen zullen uitwijzen of de droomtransfer alsnog uit elkaar spat.