Start van het wielerseizoen in de regio met Brussel-Opwijk

Brussel-Opwijk is een wedstrijd voor beloften onder 23 jaar. Jean Keppens is nu 79 en van bij het begin een van de organisatoren. Hij kent de wedstrijd dus door en door. “Ik weet nog altijd dat de eerste winnaar in 1951 was Raphael Glorieux en dat was een pistier in feite, een pisterenner met z'n broer Gabriel Glorieux, en die won hier dus de eerste Brussel-Opwijk”, herinnert Jean zich. “Er wordt gezegd dat wanneer je Brussel-Opwijk kunt winnen, je een groot renner kunt worden. Eddy Merckx heeft gewonnen, Etienne De Wilde 2 maal. Hulsmans, Steegmans. Recenter Jan Bakelandts die toch een rit gewonnen heeft in de ronde van Frankrijk”. Zondag is het weer zover. Jean heeft zo z’n mening over het koersverloop. “IIk denk dat de koers al beslist is op de Putberg, de laatste helling voor dat ze Opwijk binnenrijden. Dat is een moeilijke helling, kasseistrook erbij. Ik denk dat de koers zal beslist zijn voor dat ze Opwijk zullen binnenrijden”.

Een verslag van de wedstrijd zie je zondag vanaf 19u in RINGtv Sport.