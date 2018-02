Stephane Demol bij Ternat: "Ik geloof in het team"

De ex-Anderlechtspeler trainde in het verleden nog Charleroi en KV Mechelen in eerste klasse en hij was ook al coach in Cyprus en Saoedi Arabië. Waarom kiest de 52-jarige Beerselnaar nu voor België en voor een club in tweede provinciale? “Het trainersontslag van Rudy De Donder was een beetje onverwacht. Ze hadden niet meteen iemand op het oog en hebben ze mij gevraagd om even te helpen. Er zijn drie trainers en ik probeer die mee te helpen. Ik heb geen officiële functie en ik ben ook niet aangesloten bij Ternat. Maar ik probeer wel te helpen. Ze hebben het me gevraagd en dan probeer ik dat goed te doen”, aldus Stephane Demol. Hoe lang Demol bij Ternat blijft, weet hij niet. Maar hij gelooft wel in het team van Ternat.

Een reportage over Stephane Demol bij Ternat zie je vanavond in RINGtv Sport.