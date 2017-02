Sterrebeek speelt gelijk tegen Diegem

In de derde amateurklasse B ontving Sterrebeek vanmiddag Diegem. Sterrebeek, voor de match achtste, is met 0 op 9 slecht aan het nieuwe jaar begonnen. Diegem, voor de partij gedeeld derde, likte afgelopen week zijn wonden na de onverdiende nederlaag van vorig weekend tegen leider Turnhout. Twee ploegen die de rug wilde rechten.

De wedstrijd start flauw met twee ploegen die geen tempo in het spel krijgen. Tot minuut 17. Ben Abbes snoept Denayer de bal af en speelt meteen in op De Pauw. Die steekt de bal mooi in de rug van de Diegemse verdediging. Vuerinckx kan afwerken. Het staat 1-0.

De voorsprong geeft Sterrebeek zelfvertrouwen. Diegem stelt daar weinig tegenover. Tot net voor rust Denayer een hoekschop neemt. Bastin kan helemaal vrijstaand inkoppen. Het staat 1-1, meteen de ruststand.

De tweede helft brengt weinig beterschap. Beide ploegen spelen onder hun niveau en komen niet tot voetballen. Sterrebeek ontbreekt zuiverheid in de afwerking. Na een 0 op 9 dreigt opnieuw puntenverlies.

De laatste kans is toch nog voor Diegem. Asanovski zwiept de bal voor doel, aan de tweede paal komt Van Lautem een teen te kort. Het blijft 1-1 na een wedstrijd om snel te vergeten.