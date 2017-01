Sterrebeek was veruit de betere ploeg, maar kwam op achterstand in de eerste helft na een strafschop. Na de rust werden de rollen omgekeerd en scoorde Sterrebeek vanop de stip. Maar Sterrebeek ging erop en erover, eerst via de 2-1 van Vander Elst, daarna nog via de 3-1 van Zivkovic.