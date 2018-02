Straffe sportvrijwilliger: Armand van Beersel-Drogenbos

“Zeven op zeven ben ik hier”, zegt Armand. “Zondag, maandag,…… van 17u tot 21 uur ’s avonds. Om 17u doe ik de deuren open om te zien of alles in orde is en om 21u doe ik de lichten uit.” Johan Rosiers, Community Manager Beersel-Drogenbos is maar wat blij met een vrijwilliger als Armand: “Die man is van onschatbare waarde voor de club. Het is een man die zijn hart in de club legt en die ongelooflijk veel doet. Zo’n mannen vind je niet meer. Dat is ongelooflijk.”

43 jaar geleden begon Armand als materiaalmeester bij voetbalclub Lot. Lot fuseerde in 2010 met Beersel-Drogenbos. Bij de fusieclub zette Armand zijn werk voort. Ondertussen kan niemand hem nog missen. Sinds kort krijgt Armand hulp van Abdellah, een vluchteling uit Sierra Leone. Abdellah - die voor zijn veiligheid anoniem wil blijven - verblijft in het asielcentrum van Alsemberg en vond de weg naar de club via het integratieproject ‘Iedereen op het veld’ van de voetbalbond. Het project wil nieuwkomers helpen integreren via het voetbal. Beersel-Drogenbos is een van de tien pilootclubs. Armand leidt Abdellah op tot materiaalmeester. “Als ik kan helpen, help ik”, zegt Abdellah. “Er is veel werk. Ik wil alles doen om te helpen.” “Het is een heel speciaal koppel. Dat klikt, wat niet evident is want er is 65 jaar leeftijdsverschil en andere culturen, maar die twee samen is een perfect koppel”, aldus nog Johan Rosiers.

Een portret van Armand zie je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.