Straffe sportvrijwilliger: Bjorn De Wae van BOKA United

Bjorn is niet alleen jeugdtrainer, hij is ook de drijvende kracht achter de G-werking van de ploeg. Gemiddeld brengt hij 4 dagen per week door op de club plus nog voorbereidingswerk thuis. Van een passie gesproken! “Ik geef hier op woensdag les aan de U6, dat is de kleinste groep die buiten voetbalt. Donderdag trainen we de G-ploeg: mensen met een beperking. Vrijdag zitten we in de sporthal in de school de Kriebel met de U5-jes. Dit werk geeft me mentaal echt een boost. Ik probeer elk kind, met z’n capaciteiten, beter te maken. Volgend seizoen begin ik aan mijn 15e voetbalseizoen als jeugdtrainer en ik hoop daar zeker nog 15 jaar bij te doen. Dat zou mooi zijn”, besluit Bjorn.

Een portret van Bjorn De Wae krijg je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.