Strafste supporter van Club Brugge woont in Sint-Genesius-Rode

Nico Vanhaelen uit Sint-Genesius-Rode is door Radio 2 uitgeroepen tot strafste voetbalsupporter van Club Brugge. Hij mag nu een jaar lang gratis naar alle wedstrijden van blauw-zwart.

Club Brugge bestaat dit jaar 125 jaar. Radio 2 ging daarom op zoek naar de strafste supporter van blauw-zwart. De zender vond die veemd genoeg ver buiten West-Vlaanderen. De winnaar, Nico Vanhaelen, woont immers in Sint-Genesius-Rode, een streek waar toch in de eerste plaats veel Anderlechtsupporters zijn.

Nico Van Haelen is 33 jaar en heeft twee kinderen. 90 procent van zijn vreinden supportert voor Anderlecht, in Nico's ogen 'de paarwitte vijand'. Na de belangrijke overwinning van Anderlecht tegen Club Brugge de afgelopen week, blijft zijn hart echter kloppen voor blauwzwart. Nico heeft ook een eigen website, fctube.be, met daarop alle doelpunten van Club vanaf 1985 tot nu. In de voetbalquiz van Radio 2 bewees hij enorm veel van z'n favoriete club te weten.

Als "strafste supporter" mag Nico nu samen met een vriend/vriendin een jaar lang gratis naar alle matchen van Club Brugge, en mag zelfs een keer mee op verplaatsing naar een Europese topclub.