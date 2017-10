Sven Kums en Hein Vanhaezebrouck herenigd bij Anderlecht

Voor de vele supporters van RSC Anderlecht in de rand rond Brussel is het geen verrassing, maar de kogel is door de kerk. Vanmiddag om 16u wordt Hein Vanhaezebrouck voorgesteld als coach van voetbalclub Anderlecht. Hij tekent een contract van drie jaar. Dilbekenaar Sven Kums wordt zo herenigd met de coach waarmee hij Gent landskampioen maakte in 2015.