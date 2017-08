Tempo Overijse is enige club die verder bekert

Tempo Overijse is de enige club uit onze regio die mag verder bekeren. Tempo speelde in de vierde ronde 3-3 gelijk tegen Sp. Petegem maar maakte het verschil in de strafschoppen.

Na een onwaarschijnlijke thriller heeft Tempo een ticket kunnen afdwingen voor de volgende ronde. In de eerste helft kwam Overijse er echter niet aan te pas. Al na een kwartier stond Petegem 0-2 voor dankzij 2 doelpunten van Rienes. Pas in de tweede helft schakelde Overijse een versnelling hoger. Op het uur zorgde Heyvaert voor de aansluitingstreffer vanop de stip. Het was het begin van een reeks aanvallen maar doelman Vandenbossche slaagde er telkens in de meubelen te redden. In de 80ste minuut leek de wedstrijd gespeeld. De Boodt werd in de fout gedwongen en Anton Vanborm zette de 1-3 op het bord.

Maar Overijse gaf zich niet gewonnen en dankzij een goal van Michiels en een strafschop die Heyvaert feilloos omzette, stonden de bordjes opnieuw in evenwicht. De verlengingen waren een maat voor niets en dus moesten de strafschoppen bepalen wie mocht verder bekeren. Overijse trapte er 3 in de netten terwijl Petegem telkens botste op doelman Dries De Boodt. Een onwaarschijnlijke thriller dus die uitdraaide in het voordeel van Overijse. Een bittere pil wellicht om te slikken voor Petegem. Zaterdag ontvangt Tempo Overijse in de vijfde ronde Durby.

Bekeravontuur voorbij voor Grimbergen en Pepingen-Halle

Voor SK Pepingen-Halle is het bekeravontuur afgelopen. Het verloor met 3-0 van Eendracht Aalst. Ook Grimbergen ligt uit de Croky Cup na 1-0 verlies tegen Sint-Lenaarts. (foto archief RINGtv)