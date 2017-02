Tempo Overijse kan eindelijk nog eens winnen

Na een 2 op 12 loert de degradatie om de hoek bij Tempo Overijse. Tegen Londerzeel hoopt het team eindelijk nog eens te kunnen winnen. Met de 1-3-zege uit de heenronde in het achterhoofd, begint Overijse dan ook vol goede moed aan de partij. Bovendien is diepe spits Benazzi er opnieuw bij. De eerste bal tussen de paal is van hem. Sulmon gaat goed plat.

En die Benazzi toont zich twee minuten later de perfecte targetman. In één tijd naar Charlier. Die plaatst de bal netjes onder Sulmon. 1-0. Overijse zit al na 8 minuten op rozen.

De thuisploeg mag dan wel op voorsprong staan, het zijn de bezoekers die de mooiste combinaties op de mat leggen. Het plan van Overijse is duidelijk. Londerzeel het spel laten maken en zelf counteren.

De tweede helft boeit minder. Londerzeel kan z'n wil niet opleggen en Overijse houdt het achteraan goed gesloten. Overijse komt nog het dichtst bij een doelpunt. Sulmon lost de vrije trap van Buyuk, maar Charlier kan er net niet van profiteren. Zo blijft het 1-0. De tweede clean sheet van het seizoen bezorgt Overijse een belangrijke, maar vooral deugddoende zege.

"We snakken er al lang naar en ik denk dat we vandaag een wedstrijd gewonnen hebben zoals we er nog niet veel gewonnen hebben. Doelpunt maken en dan eigenlijk de wedstrijd uitspelen. En vooral dat maakt me blij. En laat ons hopen dat dit een start is voor de komende weken met nog wat meer punten," reageert trainer Ewen Verheyden.

Voor Londerzeel is het een zuur verlies. Trainer Van Den Steen, die na 7 seizoenen , op het einde van dit seizoen de fakkel van T1 doorgeeft, hoopt dat hij alsnog in schoonheid kan eindigen.