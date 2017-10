Thibau Nys provinciaal kampioen veldrijden in Beersel

Thibau Nys, zoon van Sven Nys, is tijdens de veldrit 'Classica Elsemaa' (Alsemberg, Beersel) provinciaal kampioen geworden bij de nieuwelingen. Nys werd tweede, maar was wel de eerste renner uit onze provincie.

Dat Nys tweede werd heeft alles te maken met een valpartij in de eerste ronde. Bij die valpartij ging zijn ketting eraf waardoor de jongeling op achtervolgen was aangewezen. Na een mooie remonte werd Nys dus tweede en provinciaal kampioen.

Nys - die ook al nationaal kampioen is - is blij met de titel. Hij had het niet verwacht, omdat het parcours van de Classica Elsemaa bijzonder zwaar is en minder technisch. Toch is het op een parcours dat hem minder ligt, gelukt.



Meer hierover morgenavond in Ring TV Sport.