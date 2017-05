Tielemans stelt zich voor aan Monaco-fans

RSC Anderlecht en AS Monaco hebben woensdagavond de transfer afgerond van Youri Tielemans. De Leeuwenaar tekende een contract van 5 jaar. Tielemans heeft zich intussen ook voorgesteld aan zijn nieuwe fans op de officiële YouTube-pagina van AS Monaco.

"Monaco is een club met een ambitieus project. Dit jaar hebben ze ook een uitzonderlijk parcours afgelegd in de Champions League. De ploeg toonde al lang concrete interesse in mij en geeft veel vertrouwen aan jonge talenten. Dat motiveerde mij om hier te tekenen", aldus de middenvelder in gesprek met AS Monaco TV.

Het contract met Monaco zou Anderlecht een bedrag opleveren tussen 23 en 25 miljoen euro. Tielemans pakte dit seizoen met paars-wit de titel. Hij werd maandag ook verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en won enkele weken geleden ook al de Ebbenhouten Schoen, een trofee voor de beste speler van Afrikaanse origine.

Bekijk hieronder de volledige voorstelling van Tielemans op AS Monaco TV. (foto YouTube/AS Monaco TV)