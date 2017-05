Toekomst kaatsclub Galmaarden verzekerd

De kaatsclub van Op & Over in Galmaarden telt vandaag 3 jeugdploegen. “Dat is nooit eerder gebeurd”, glimlacht trainer Yves Felix. Van waar het plotse succes komt, is moeilijk te verklaren. Feit is dat de club nu 17 jeugdspelers telt. De meesten hebben de liefde en ook het talent voor de sport gekregen van familieleden. En de club telt ook enkele meisjes. “Momenteel hebben we vier meisjes. En die moeten zeker niet onderdoen voor de jongens”, aldus Felix. Ondanks dat kaatsen één van de oudste balsporten ter wereld is, neemt de populariteit in Vlaanderen af. Daarom zijn ze in Galmaarden blij met de bloeiende jeugdwerking. “In de jaren '80 waren er 40 ploegen. Nu zijn er in Vlaanderen nog 20 ploegen. Die jeugdwerking is dus echt noodzakelijk. Want anders is over 10 jaar met de kaatssport even erg gesteld als met de duivensport”, besluit Felix.