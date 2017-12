'Trage fusie Borcht-Humbeek werpt vruchten af'

In de eerste provinciale van het voetbal zou Liedekerke normaal gezien zondag tegen Borght-Humbeek moeten spelen. Helaas zijn alle wedstrijden in eerste provinciale afgelast voor dit weekend. Jammer, want de wedstrijd beloofde pittig te worden. Toch ging onze reporter deze week polsen bij Borght-Humbeek hoe het de club vergaat sinds de fusie begin dit seizoen.

In het eerste jaar van de fusie doet Borght-Humbeek het vanop een vijfde plaats in het klassement best goed. Volgens trainer Ludo Wouters is de fusie dan ook verstandig aangepakt: “Het is zeer verstandig aangepakt, omdat we nu nog min of meer gescheiden ploegen hebben. Borght B is in feite de ploeg van Humbeek. Borght-Humbeek A is dan weer de ploeg van Borght.”

Borght borduurt dus voort op de eigen successen van de voorbije jaren. In twee seizoenen tijd ging het van derde naar eerste provinciale. Maar ook de continuïteit speelt een rol, zegt Wouters: “De staff en de spelers zijn hier al vier jaar bijna dezelfde. Iedereen weet dus wat er moet gebeuren. Bovendien is de sfeer in de club goed en probeert iedereen op een goeie manier vooruit te gaan.”

De ‘trage’ fusie van Borght-Humbeek werpt zijn vruchten af. Al moet de samensmeling in de toekomst duidelijker zichtbaar worden, zegt voorzitter Theo Knevels: “We willen met onze zogenaamde B-ploeg graag naar derde provinciale gaan. Zo wordt de afstand tussen de A-ploeg en het B-team iets kleiner en kunnen we spelers van Humbeek naar Borght laten doorstromen.”