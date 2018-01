Triatleet Christophe De Keyser jaagt droom om naar Olympische Spelen te kunnen na

Christophe De Keyser droomt van de Olympische Spelen sinds de Olympische triatlon is ingevoerd in 2000 in Sydney. Daarom trekt hij eind deze maand naar Lissabon in Portugal. Daar gaat hij trainen met topatleten onder coach Paulo Sousa. “In Portugal is alles ter beschikking voor een triatleet om zichzelf te overstijgen. Bovendien zijn er heel wat betere atleten dan ikzelf. Ik zal er mezelf dus moeten overtreffen en hun niveau proberen te bereiken,” vertelt Christophe.

Fietscultuur

Dat Christophe wil leren van zijn toekomstige teamgenoten, is duidelijk. Maar misschien kan hij hen ook iets leren. Als Belg is hij sterk in fietsen. “Da’s onze fietscultuur,” legt Christophe uit, “door weer en wind trainen wij buiten, terwijl ze in Portugal sneller op de hometrainer fietsen.”

Om zijn droom waar te maken, zal Christophe twee jaar lang in Portugal op topniveau moeten trainen, maar hij moet ook moet de concurrenten in eigen land afrekenen. België heeft een sterke generatie triatleten, terwijl er maximaal drie per land naar de Olympische Spelen in Tokio mogen doorstoten. “Ik hoop dat ik er zal kunnen staan,” klinkt het vastberaden.