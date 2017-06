Triatleet Jim Thijs behaalt 10de zege van het seizoen

Triatleet Jim Thijs uit Overijse is in bloedvorm. Hij haalde in TorreGrande zijn tiende zege van het seizoen binnen. De sprint triatlon van TorreGrande was aan zijn 23ste editie toe en is daarmee de oudste triatlon van Sardinië.

Na 750m kwam Thijs in het midden van de kopgroep van 15 uit de zee. Meteen na de wissel plaatste Thijs een aanval. "Ik wou er zeker van zijn dat ik voorin zat en dat er niet teveel tactisch zou gereden worden. Maar toen ik plots alleen voor een stayerend peloton uit aan het rijden was, besefte ik dat ook dit geen ideale situatie was", aldus Thijs.

Toch zette hij door en had na 10km een voorsprong van slechts 15 seconden. De achtervolgers gaven de moed wat later op en zo kon Thijs zijn voorsprong uitbouwen tot anderhalve minuut.

Na zijn solo op de fiets beschikte Thijs niet meer over zijn allerbeste loopbenen, maar de voorsprong die hij bijeen gefietst had, was ruim voldoende om als eerste over de aankomst te lopen.