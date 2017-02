Triatleet Jim Thijs en vriendin Curridori zegevieren in Sardinië

De eerste manche van het Cross Circuit was een een off-road duatlon in Sinnai. Op het menu: een loopproef van 7 km, vervolgens 20 km mountainbiken en om af te ronden opnieuw een loopproef van 3 km. Zowel Jim Thijs als zijn vriendin Elisabetta Curridori domineerden de wedstrijd van start tot finish.

"Het is hier al mijn derde zege op rij. Het is de eerste keer in mijn carrière dat zoiets lukt. Vorig jaar lag het looptempo te hoog voor mij en moest ik tijdens het mountainbiken erg diep gaan om nog voor de overwinning te kunnen strijden. Deze keer kon ik van bij de start het tempo bepalen. Ik ben blij dat ik het harde werk van de voorbije maanden meteen kan vertalen naar een goede prestatie", aldus een tevreden Thijs.