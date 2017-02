Turnhout wint van kranig Diegem

In derde amateurklasse B speelde Diegem vanmiddag tegen Turnhout. De bezoekers zijn al een hele tijd in bloedvorm, maar dat maakte weinig indruk op een sterk Diegem.

Leider Turnhout begon het beste aan de partij, maar Diegem nam al snel het commando over. Een paar mooie kansen waren het resultaat, maar tot aan de rust viel er geen doelpunt. Ook na de rust bleef Diegem de betere ploeg en kwam zelfs op voorsprong na een strafschop. Maar Turnhout was wat later wakker geschud en kwam op gelijke hoogte. Diegem kwam nog erg dicht bij de 2-1, maar het was Turnhout die uiteindelijk in een knappe match aan het langste eind trok. Lansu maakte een einde aan de hoop van Diegem.