Turnkring Ruisbroek viert 120ste verjaardag met spectaculaire show

Gezonde spanning vanmiddag in de sporthal van Ruisbroek voor de jaarlijkse turn- en dansshow van Turnsport Verbroedering Ruisbroek. 't Was deze keer een extra speciale editie, want de club bestaat maar liefst 120 jaar.

"De club is ontstaan in 1897 en bestond alleen uit mannen, die na een paar jaar bekend waren in België en in het buitenland,", vertelt Vic Vanisterbecq, voorzitter van de club. "Dat waren 4 acrobaten op een tafel, wat je nu alleen nog ziet in Cirque du Soleil."

Er zijn nu ook dames- en kindergroepen en naast turnen is er acro, tumbling en dans. De turnclub uit Ruisbroek telt meer dan 80 leden en de leeftijd varieert van 5 tot 95 jaar. Op de verjaardagsshow komen dus veen verschillende disciplines aan bod, maar allemaal blijven ze in hetzelfde thema: circus.