Twee Merchtemnaren pakken wereldtitel kickboksen in eigen huis

Gisteren was er in de sporthal van Merchtem het Prime Time Boksgala van Celtix Fighting Club uit Opwijk. Voor Anke Van Gestel en Sonny Dagraed, allebei uit Merchtem, stond er gisteren bijzonder veel op het spel. Zij vochten voor de wereldtitel en konden hun grote droom waar maken: beiden wonnen een wereldtitel in de IKSA, één van de grootste kickboksbonden ter wereld.

Anke Van Gestel was gisterenavond goed in vorm voor haar wedstrijd. “Het is extra leuk om thuis te vechten. Er zijn heel veel supporters en familie die komen kijken en anders niet aanwezig zijn,” vertelde Anke ons. Ze moest het opnemen tegen de Duits-Turkse wereldkampioene Denis Batinli, die 28 van haar 33 kampen won. Batinli begon de wedstrijd furieus, maar Anke kon al snel overnemen en won haar zesde wereldtitel.

Sonny Dagraed had al een kickboksrapport om u tegen te zeggen. Hij won 35 van z’n 40 kampen en was eerder al Vlaams en Benelux kampioen. Dat boezemde zijn tegenstander Takeo Shiragami blijkbaar angst in gisterenavond. Sonny domineerde de wedstrijd en won in de categorie super weltergewichten. Merchtem kreeg waar het op hoopte…