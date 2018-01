U13-team van EMI Essene zoekt nieuwe spelertjes

Het U13-team van voetbalclub EMI Essene zit met de handen in het haar. De ploeg stapt volgend seizoen over naar de U15-categorie en dat betekent dat de wedstrijden gespeeld worden op een volledig veld met 11 tegen 11. En daarvoor heeft de ploeg te weinig spelers.

Nu speelt EMI Essene nog met 8 tegen 8. In de U15-categorie is het echter verplicht om met een volledige ploeg van 11 tegen 11 te spelen. Stoppen, omdat de ploeg daar te weinig spelers voor heeft, zou een ramp zijn voor de club. De voetballertjes spelen al zeven jaar samen en zijn elkaars beste vrienden. Bovendien kijken ze er naar uit om met 11 tegen 11 te mogen spelen. “Als je dan moet zeggen: jongens, we zijn met te weinig, dan zie je de angst in hun ogen,” zegt trainer Tom De Reymaeker.

De club blijft echter niet bij de pakken zitten. De U13 van Essene maakte een You Tube-filmpje om nieuwe spelers warm te maken om bij de ploeg te komen. Dat kan je bekijken op de website van de club: www.emi-essene.be.