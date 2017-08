US Open reeds afgelopen voor Alison Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck (WTA-97) uit Grimbergen heeft in de eerste ronde van de US Open in 3 sets verloren van de Chinese Zheng Saisai (WTA-85). Ook de voorbije drie jaar ging Van Uytvanck er telkens in de eerste ronde uit.

In de eerste set trok Saisai een muur op en beging van Uytvanck aardig wat fouten: 6-4. In de tweede kreeg de Grimbergse duidelijk meer zelfvertrouwen en trok ze de set volledig naar zich toe: 6-3. Maar in de beslissende set gaf Van Uytvanck de regie helemaal uit handen: 6-1. Het was voor Van Uytvanck de vierde deelname in New York maar ook deze keer heeft zij geen ticket kunnen afdwingen voor de volgende ronde.