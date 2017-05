Alison Van Uytvanck heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistornooi van Roland Garros. Ze versloeg de Japanse Osaka in twee sets: 6-3 en 7-5.

De Grimbergse speelde na een moeilijke periode met heel wat blessureleed helemaal terug een overtuigende partij op het Franse gravel. In de tweede ronde neemt Van Uytvanck het op tegen de Franse wildcard Ferro of de Poolse topper Agnieszka Radwańska. Twee jaar geleden haalde Van Uytvanck nog de kwartfinale in Parijs.