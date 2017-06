Van Uytvanck naar laatste kwalificatieronde voor Wimbledon

Van Uytvanck versloeg donderdag in een partij die bijna 2 uur duurde de Britse Katy Dunne (WTA-286). De eerste set won ze met 7-5. In de tweede set trok Dunne het laken naar zich toe: 3-6. Maar van dat zelfvertrouwen bleef in de derde set niet veel meer over: 6-2. En dus mag de Grimbergse naar de laatste kwalificatieronde. Daar wacht haar de Française Myrtille Georges (WTA-230).

In de kwalificaties is Van Uytvanck de enige Belgische vrouw. Yanina Wickmayer (WTA-95), Kirsten Flipkens (WTA-86) en Elise Mertens (WTA-56) zijn rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel.