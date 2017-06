Van Uytvanck haalde het in een Belgische onderonsje van An-Sophie Mestach (WTA-261) in twee sets (6-3 en 6-3). In de tweede ronde mag Van Uytvanck het opnemen tegen de Poolse Magdalena Frech (WTA-264). Het tornooi in Manchester geldt als voorbereiding op Wimbledon, het derde Grand Slam-toernooi van het seizoen.