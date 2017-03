Van Uytvanck opnieuw in actie op Indian Wells

Tennisster Alison Van Uytvanck maakt deze week na heel wat blessureleed haar comeback op Indian Wells (VS).

Tennister Alison Van Uytvanck maakt deze week na heel wat blessureleed haar comeback op Indian Wells (VS). In de eerste kwalificatieronde wacht een moeilijke klus. De Grimbergse neemt het op tegen het eerste reekshoofd in de kwalificaties, de Chinese Shuai Peng. Om de hoofdtabel te halen moet Alison twee kwalificatierondes overleven.

Voor Van Uytvanck is het de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen na haar operatie aan de arm, in december vorig jaar. Enkele maanden eerder werd ze ook al geopereerd aan haar enkel.