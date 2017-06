Van Uytvanck plaatst zich voor hoofdtabel Wimbledon

Alison Van Uytvanck uit Grimbergen mag volgende week aantreden op het 'heilige' gras van Wimbledon tijdens het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Ze versloeg in de derde kwalificatieronde de Française Myrtille Georges en plaatst zich zo voor de hoofdtabel.

Van Uytvanck won de derde en laatste kwalificatiewedstrijd in twee sets. Na 1 uur en 15 minuten stond het 6-0 en 7-5. Van Uytvanck staat zo voor de vierde keer in haar carrière op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2014 haalde ze daar de tweede ronde, tot nu toe haar beste resultaat.