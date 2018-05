De inzet was een plaatsje in de zestiende finales van het WTA-tornooi in Madrid. Elise Mertens is goed op dreef en won net nog in Rabat haar vierde WTA-titel. Ook voor Alison Van Uytvanck bleek ze de sterk. De Grimbergse hield in het begin van de wedstrijd gelijke tred, maar verloor de eerste set uiteindelijk met 6-4. Ook in de tweede set stond dezelfde score op het bord.