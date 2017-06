Van Walle en Koekelkoren winnen CEV Masters in Baden

Tijdens de CEV Masters in Baden nam het Oostenrijks duo Clemens Doppler en Alexander Horst de beste start (17-21) maar vanaf de tweede set trokken Van Walle en Koelkoren het laken helemaal naar zich toe (21-13). In de beslissende tiebreak leken de Oostenrijkers alsnog op weg naar een overwinning. Het duo Doppler/Horst kreeg zelfs een matchbal maar de Belgen werkten die op een indrukwekkende manier weg (16-14). En dus was de overwinning een feit. Het is de eerste keer trouwens dat een Belgisch mannelijk duo een toernooi op het hoogste niveau weet te winnen.

Koekelkoren/van Walle become the first ever Belgian men's team to win a Masters medal as they reach the final in Baden! #EuroBeachVolley pic.twitter.com/dK7UdnfJGJ

— CEV Beach Volleyball (@CEVBeach) June 25, 2017