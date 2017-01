Verjaagt Grimbergen het degradatiespook uit het Prinsenbos?

Het zijn frustrerende weken voor Stef Van Winckel en Grimbergen. Goed voetbal spelen, maar toch opnieuw het degradatiespook zien opduiken. In de 5 laatste wedstrijden pakte Grimbergen amper 1 op 15 en zakte het van een gerustellende 9e plaats naar de 14e plek, één plaats boven de degradatiezone. “Ik had verwacht dat het een slopend seizoen zou worden, een gevecht tegen de degradatie”, zegt trainer Stef Van Winckel. “De groep is positief, we blijven positief”, zegt speler Chris Espeso Nunez. “We weten, er is veel kwaliteit in de groep anders spelen we ook niet in 2e amateurklasse.” Zondag speelt Grimbergen dus tegen Bocholt. En dat wordt een moeilijke wedstrijd tegen een ploeg uit de top 5. Maar Grimbergen kan alvast moed putten uit de heenwedstrijd die het met 0-2 won.

Een verslag van de wedstrijd krijg je zondag in RINGtv Sport vanaf 19u.