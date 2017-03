Vernieuwde BMW moet De Breucker uit Ternat naar hoger niveau tillen

De wagen van Jimmy De Breucker moet klaar zijn voor de start van het 24-uren seizoen eind deze maand in Silverstone (Groot-Brittannië). “De wagens rijden 24 uur aan een stuk. Die wordt dus zeer zwaar belast. De onderdelen zijn heel onderhevig aan slijtage. Dat moet allemaal zeer nauwkeurig opgevolgd worden”, vertelt teammanager bij QSR Stefaan Schoonjaans.

Jimmy en zijn team reden vorig jaar een superseizoen met winst in de 24 uur van Dubai en de titel in de Hankook 24-urenseries. Dit jaar focust Jimmy zich op de TCE 24-urenseries waar de lat nog hoger ligt. Hoe de wagen wordt voorbereid op al dit zware racewerk, zie je zondagavond in RINGtv-Sport.