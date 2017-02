Vernieuwde mountainbikeroute in Galmaarden geopend

Goed nieuws voor de mountainbikers in het Pajottenland. In Galmaarden is gisteren het vernieuwde mountainbikeparcours officieel geopend. Het parcours bestaat uit 3 lussen en is in 48 kilometer lang. Lekker uitdagend en dé manier om te genieten van de Pajotse natuur.

Er bestond al een mountainbikeparcours in Galmaarden, maar dat sloot niet aan op andere parcours. Daarom hebben Sport Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant laten onderzoeken hoe het bestaande parcours met de mountainbikeparcours van Geraardsbergen, Bever en Gooik kon verbonden worden.

Resultaat: het parcours van Galmaarden werd volledig hertekend. Het bestaat nu uit drie lussen en telt drie startplaatsen. "De drie lussen zijn ingedeeld in ongeveer 35km, dan een 11km en dan een 5km", vertelt schepen van Sport Ludo Persoons. "Het is dus voor iedereen wat wils. En wie echt goed in vorm is, kan de volledige lus doen en dan zit je bijna aan 50km."

Zaterdag mochten de eerste mountainbikers het uittesten. En die waren onder de indruk. "Ik ben zelf van Vollezele en in Galmaarden heb ik toch al een paar nieuwe wegjes ontdekt, dus het is tof. het is wel redelijk zwaar. Het ziet zwart voor onze ogen en niet van de mist. Maar het is wel leuk, berg op berg af. Het is een aanrader zou ik zeggen," vertelt mountainbiker Jo Staplaert.