Vilvoorde klaar voor BK triatlon

Vandaag organiseert triatlon-club Tribe voor de 7e maal hun Triatlon-wedstrijd. Na een reeks succesvolle edities samen met stad Vilvoorde, is het tijd om er een nog groter event van te maken aan de Havendoklaan in Vilvoorde. De club gaat hiervoor een strategische samenwerking aan met de ontwikkelaars achter 4 Fonteinen, het nieuwe stadsdeel aan het water. Tribe en 4 Fonteinen halen met de organisatie van het Belgisch kampioenschap Sprint meteen een topwedstrijd naar Vilvoorde. Stad Vilvoorde blijft het evenement ondersteunen via een privaat publieke samenwerking.

4 Fonteinen Triatlon: van BK tot beginners

Triatlon-club Tribe haalt op 9 juli 2017 het Belgisch kampioenschap Triatlon naar de waterkant in

Vilvoorde. Mia Dobbeni, voorzitster van TRIBE: “We zijn zeer verheugd om, naast het programma voor recreanten, jongeren en bedrijven ook het Belgisch kampioenschap te kunnen programmeren op de 4 Fonteinen Triatlon. Dat is niet vanzelfsprekend, maar danken we aan onze expertise op dat vlak. Vorig jaar mochten we reeds één van de vier manches van het T3-circuit organiseren. Dit brachten we dankzij de omkadering en sterke organisatie binnen de Triatlon-club tot een goed einde.“

Naast topatleten kunnen ook amateursporters deelnemen aan de 4 Fonteinen Triatlon. Eender wie kan in de recreatieve reeks aan een triatlon op korte afstand (500m zwemmen, 20km fietsen, 5km lopen) deelnemen. Dit jaar wordt er ook meer ingezet op de Trio-reeks voor bedrijven. Bedrijven kunnen op de 4 Fonteinen Triatlon een ploeg van 3 deelnemers (in een VIP formule) inschrijven en na de inspanning kijken hoe de Belgische top het doet. Ook voor de kleinste deelnemers, vanaf 6 jaar, is er een veilig parcours voorzien. Onder voldoende begeleiding kunnen zij het traject in het water en op het land afleggen met voor hen aangepaste afstanden. Om blijvend te kunnen uitbreiden naar meer reeksen zocht en vond Triatlon-club Tribe een nieuwe strategische partner. Eind April werd een princiepsakkoord gesloten tussen 4 Fonteinen en Tribe.

Een Triatlon in Vilvoorde past perfect bij 4 Fonteinen

Projectmanager Klaas Lombaert: “We vonden het meteen een zeer goed idee om de organisatie vaneen triatlon in Vilvoorde – met dit jaar het Belgisch kampioenschap – te ondersteunen en lokaal te verankeren. Aangenaam sporten, ontspannen en leven langs het water wordt de troef van het woonproject 4 Fonteinen. Een triatlon weet al die troeven in één sport te bundelen. Dankzij de prachtige affiche en de vele randactiviteiten kunnen we de aangename troeven van de Vilvoordse waterkant op 9 juli extra in de verf zetten en is er voor iedereen die dag heel wat te beleven. Zowel voor sporters, als voor bezoekers en bedrijfsleiders. Die openheid en extra dimensie vinden we erg belangrijk.”

Op naar de toekomst

Tribe wil de club en de triatlon blijvend laten groeien. In de club is er bijvoorbeeld ook steeds meer aandacht voor topsporters (bv het Accent Tribe Team), maar zijn er ook vele initiatieven voor beginners, zoals de Start-to-triatlon en de triatlon-trainingen voor jeugd vanaf 5 jaar.

Over Tribe: De visie van Tribe is om de referentieclub voor triatlonsport van Vlaams-Brabant te worden door een op de doelstellingen van de leden afgestemd jaarprogramma aan te bieden, met aangepast trainingsschema en wedstrijdkalender. Tribe streeft er hiervoor naar om op basis van individuele sportieve behoeften en doelstellingen voor elke triatleet een groepsniveau te voorzien: Tribe zet maximaal in op samen sporten en motivatie om resultaten te halen. Een gedreven bestuur engageert zich volledig voor het behalen van deze missie en een enthousiaste groep van gemotiveerde trainers met kennis van zaken staat er wekelijks voor de trainingen in Grimbergen, Vilvoorde, Leuven en Laken. Tribe organiseert jaarlijks een zwemloop en een triatlon, waarbij zowel top-atleten als recreatievelingen en vooral ook jeugd zich welkom voelen. De club telt een 100-tal volwassen- en 100-tal jeugd-leden en is daarmee een van de grootste clubs van België.