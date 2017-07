Triatleet Pieter Heemeryck uit Vilvoorde won dit weekend de Challenge in Praag.

Heemeryck had anderhalve minuut voorsprong op ex-Europees kampioen Andreas Dreitz. Huidig Europees kampioen Patrick Dirksmeier werd derde. Zijn broer Sander eindigde als tweede Belg op de 23ste plaats. De Challenge in Praag is een halve Ironman, er moest 1.900 meter gezwommen, 90 kilometer gefietst en 21,1 kilometer gelopen worden.