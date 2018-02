Vilvoordse meerkampster Vidts knalt op BK

Vidts won met een nieuw persoonlijk record van 4446 punten, haar vorige record was 4297. “Met deze prestatie behaalt ze de Belgische titel maar realiseert ze ook de derde beste Belgische prestatie ooit, uiteraard na Nafi Thiam”, zegt Robin Ramakers van de Vilvoorde Atletiek Club. “Haar puntentotaal is ook momenteel de beste Europese prestatie van dit indoorseizoen en op wereldvlak staat ze hiermee voorlopig 4e. De kans bestaat dus dat ze zal worden uitgenodigd voor het WK indoor in Birmingham later dit jaar op 2 maart.”