Vilvoordse taekwondoka Ilona Bruls droomt van Olympische Spelen

Ilona Bruls is wereldkampioene taekwondo. De Vilvoordse droomt van de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. De Wemmelse Nieuwsneuzen spraken met haar.

Ilona Bruls (18) is al wereldkampioene taekwondo sinds 2015. “Ik was op zoek naar een leuke gevechtssport en ontdekte samen met mijn vader taekwondo”, vertelt Ilona. “Sindsdien is er alleen maar liefde geweest voor de gevechtssport. De oorsprong van deze zelfverdedigings- en vechtkunst ligt in Korea. Letterlijk vertaald betekent ‘tae’ voet, ‘kwon’ hand of vuist en ‘do’ de manier of de weg. Taekwondo is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid. Door training ontwikkelt men zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, coördinatie en zelfverdediging.” Ilona heeft al heel wat titels op haar naam staan, maar ze wil nog een tijdje doorgaan. Ze wil zeker nog enkele kampioenschappen winnen en wie weet, misschien ook naar de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. De Wemmels Nieuwsneuzen wensen haar alvast veel succes!