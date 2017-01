Voetbalbond zoekt jong zaalvoetbaltalent

De Belgische voetbalbond wil in 2018 met een nationale zaalvoetbalploeg deelnemen aan de Olympische spelen voor de jeugd. Daarom is de bond volop bezig met het rekruteren van jong talent. In het Eurovolley Center in Vilvoorde vond vandaag een selectiedag plaats.

Vandaag en vorige week verzamelden 70 jongeren tussen 14 en 18 jaar in Vilvoorde om de selectiecommissie te overtuigen van hun kunnen. Ze willen allemaal spelen voor de nationale jeugdzaalvoetbalploegen. Deze jongens hebben al een eerste selectieronde met 250 kandidaten overleefd. De detectieronde van vandaag zal uitwijzen wie definitief geselecteerd wordt voor één van nationale voetbalploegen.

Doel is ook om er in 2018 bij te zijn op de Olympische Spelen voor de jeugd. De Belgische voetbalbond wil van het zaalvoetbal een topsport maken en heeft daarom een masterplan bedacht. De bond is er ook van overtuigd dat het zaalvoetbal en het veldvoetbal elkaar kunnen verrijken.

Zaalvoetbal of futsal is een spectaculaire sport die steeds populairder wordt, toch bestaan er nog weinig jeugdcompetities. De bedoeling is om op termijn in elke provincie een jeugdcompetitie te starten. Een ploeg als Futsal Project Halle-Gooik kan daar een voortrekkersrol in spelen.