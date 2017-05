Voetbalclub Ternat droomt van promotie naar eerste provinciale

In tweede provinciale B van het voetbal is Melsbroek kampioen. Maar ook Ternat kan mee promoveren naar eerste provinciale. Daarvoor moet het zondag wel winnen op het veld van Tervuren-Duisburg, de tweede in de stand.

Het doel voor Ternat is duidelijk omschreven: winnen op het veld van Tervuren-Duisburg. Dat wordt geen gemakkelijke klus, weet ook Rudy De Donder, de trainer van Ternat. “Tervuren-Duisbrug staat tweede in de stand. Bovendien verloren ze bij ons met 6-1. Ze zijn dus zeker uit op revanche…”

Bij Ternat is de honger naar promotie alleszins groot. De ploeg speelde lang in derde klasse en vorig jaar was er een heel slecht seizoen in eerste provinciale. Na één jaar in tweede provinciale wil Ternat nu snel weer hogerop.