Voetbalmatch zonder scheidsrechter in Kampenhout

Maar liefst 16 jeugdploegen van SK Kampenhout speelden gisteren een wedstrijd zonder de man in het zwart. De spelertjes verantwoordelijkheidszin bijbrengen, daar draaide het om. Daarom ook mochten de trainers geen aanwijzingen geven langs de zijlijn en moesten de supporters zwijgen. “Het is op de tanden én op de nagels bijten”, lacht U11-trainer Fabrice Cassimans. De fairplaydag was een schot in de roos. Kampenhout overweegt om deze manier van werken ook in de competitie toe te passen.

Een verslag zie je zo meteen in RINGtv Sport vanaf 19u.