Voorbeschouwing Wambeek-Melsbroek

Met RINGtv volgen we met bijzondere aandacht de tweede voetbalprovinciale B. 16 van de 18 clubs spelen namelijk in onze regio. De strijd om de titel is al weken zeer spannend. Tussen de nummer 1 en de nummer 6 zitten er maar 6 punten. Zondag ontvangt leider Wambeek Melsbroek, met een puntje minder is dat de nummer 2. Melsbroek heeft wel 2 matchen minder gespeeld dan Wambeek. Hoe willen ze bij Wambeek Melsbroek de loef afsteken?

Van titelstress geen sprake op training bij Wambeek. Niets moet, alles is meegenomen zondag tegen Melsbroek: één van de weinige ploegen in de reeks - zoniet de enige - die openlijk de titelambities uitspreekt.

"Het is een ploeg die gebouwd is om te promoveren. Ze hebben drie spelers met ervaring in 1ste provinciale, twee spelers van Diegem. Het is de mooiste ploeg van de reeks. Maar ja...wij zijn wel al twee jaar onklopbaar in Wambeek. Ze gaan moeten spelen om te komen winnen bij ons," weet Yves De Corte, de trainer van Wambeek.

Dat Wambeek mee aan de leiding staat, mag je gerust een verrassing noemen. Vorig jaar promoveerde de ploeg naar 2de provinciale. Daarin maakt het al heel het seizoen indruk op vriend en vijand. Melsbroek is dus gewaarschuwd.