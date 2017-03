Vooruitblik Grimbergen - SK Londerzeel

In de tweede amateurklasse B van het voetbal staat Grimbergen met de rug tegen de muur. Grimbergen pakte 1 op 15 in de laatste 5 matchen en is daardoor gezakt naar plaats 14 in een reeks van 16 ploegen. De nederlaag van vorig weekend tegen hekkensluiter Zaventem was de druppel die de emmer deed overlopen. Zondag komt Londerzeel, de nummer 9, op bezoek. Dan moet er gewonnen worden want nu is het crisis.