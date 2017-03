Vrouwen Sterrebeek (2de nationale) winnen met 8-0 van Zonhoven

In de tweede klasse van het vrouwenvoetbal heeft Sterrebeek met 8-0 gewonnen van Zonhoven.

De dames van Sterrebeek promoveerden 2 jaar op rij en zijn nu ook in 2de nationale een zeer sterk seizoen bezig. Zaterdag ontvingen ze Zonhoven en die wedstrijd werd een heus doelpuntenfestival.

Sterrebeek zette meteen druk en slaagde er na een kwartier via Linde Janssens op voorsprong te komen. De thuisploeg kreeg nog een aantal open kansen in de eerste helft, maar slaagde er niet in die af te werken. Ruststand: 1 - 0.

Vroeg in de tweede helft viel de 2 - 0 via De Hing. Na een penalty van Van Den Bergh werd het 3-0, de Limburgers moesten alles op alles zetten om deze achterstand nog goed te maken. Maar Zonhoven leidde te vaak balverlies, de thuisploeg maakte de kansen nu wel af. Na een goed uur spelen stond het 5 - 0 voor Sterrebeek. In het slotkwartier stapelden de frustraties zich bij de bezoekers op. Sterrebeek bleef fris voetballen en maakte er 8 - 0 van.

Door deze pandoering klimt Sterrebeek naar de 3de plaats klimt in het klassement op 10 punten van leider Wuustwezel. Een uitgebreid wedstrijdverslag krijg je zondagavond in RINGtv-Sport.