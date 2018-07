Wambeekse jumping ten voordele van Zonnelied

Vzw Novares zet zich al jarenlang in voor mensen met een handicap. Dit jaar gaat de opbrengst van de jumping naar vzw Zonnelied. "We hebben met Zonnelied gekeken welke projecten we voor hen kunnen realiseren”, vertel Geert De Mulder van Novares. “Daar zit onder andere een zonneluifel in voor een van hun gebouwen, een container waar iemand aan houtbewerking kan doen en een evenementenwagen.” Dankzij evenementen als dit kan Zonnelied een aantal dromen van bewoners waarmaken.

