Vrijdag organiseerde voetbalclub Beersel-Drogenbos het allereerste wandelvoetbaltornooi in onze regio. Het tornooi werd de ‘Jong van hart-cup’ gedoopt. Zes teams van over heel Vlaanderen kwamen naar Lot afgezakt om een stevig potje te wandelvoetballen. Wij waren er ook bij.

Wandelvoetbal in Lot: 'vrienschap is belangrijkst'

De 55-plussers van Beersel-Drogenbos speelden de openingsmatch van de ‘Jong van hart’-cup. Tegenstander op dit allereerste wandelvoetbaltornooi in onze regio was Oud-Heverlee Leuven.

Bij wandelvoetbal moet men normaal gezien altijd met één voet op de grond blijven. Toch is de grens moeilijk te trekken. “Wat is wandelen? Wat is lopen?”, vraagt de trainer van Beersel-Drogenbos zich af. “De moeilijkste positie op het veld is die van de scheidsrechter.”

Drie jaar geleden was Beersel-Drogenbos (na Racing Genk) de tweede club in Vlaanderen die een wandelvoetbalploeg opstartte. Beersel-Drogenbos kreeg er de allereerste + Award voor. Een prijs waarmee de Voetbalbond verdienstelijke sociale projecten bij amateurvoetbalclubs in de kijker plaatst. Wandelvoetbal is dan ook bij uitstek een sociaal gebeuren.

“ Eén van de grote voordelen van wandelvoetbal is dat de deelnemers al snel bevriend worden,” zegt Johan Rosiers, Community Manager Verbroedering Beersel-Drogenbos. “Onze leden zien elkaar intussen ook vaak buiten het wandelvoetbal om.”



Tornooi

Naast Beersel-Drogenbos nemen ook de Club Brugge Legends, de Gantoise Legends, de Senior Army Racing Genk, de OHL Old Stars en de Kapelse Old Stars deel aan het tornooi. De leeftijd van de spelers varieert van 55 tot 85, mannen én vrouwen samen.

Het kan er stevig aan toe gaan in het wandelvoetbal, maar zelfs op het tornooi blijkt dat vooral vriendschap sluiten met anderen belangrijk is. Het eerste wandelvoetbaltornooi in Lot werd gewonnen door de Club Brugge Legends. De Old Stars uit Kapelle-Op-Den-Bos werden tweede en Beersel-Drogenbos eindigde vijfde.