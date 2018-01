Waterpolo in Halle met de mannen en vrouwen van El Duque

Waterpoloclub El Duque werd anderhalf jaar geleden opgericht in het Hallebad. Het is nog maar de tweede waterpoloclub in onze regio, naast Strombeek-Grimbergen. De Halse waterratten van El Duque spelen recreatief waterpolo.

Anderhalf jaar geleden ging het langverwachte nieuwe zwembad in Halle open. Bart Vanhaelen richtte toen een nieuwe waterpoloclub op voor waterratten die van ploegsporten houden. De meeste spelers hadden weinig ervaring met waterpolo, maar vooral veel ‘goesting’. Ondertussen is de club gegroeid van 10 naar 35 leden en spelen ze niet 1, maar 3 keer per week. Bij El Duque is jong en iets minder jong welkom. De leeftijd varieert van 14 tot 50 jaar.

Een portret van deze bijzondere sportclub zie je vanavond vanaf 19u30 op RINGtv Sport.